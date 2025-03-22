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ندوة إرشادية حول تنمية الثروة الداجنة والوقاية من أنفلونزا الطيور في الشرقية

01:24 م السبت 22 مارس 2025
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    ندوة إرشادية حول تنمية الثروة الداجنة والوقاية من أنفلونزا الطيور في الشرقية (2)
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    ندوة إرشادية حول تنمية الثروة الداجنة والوقاية من أنفلونزا الطيور في الشرقية (3)
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الشرقية - ياسمين عزت:

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها، مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية، وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري، إلى قيام مديرية الطب البيطري بالشرقية بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بالوزارة ومديرية الزراعة بالشرقية بتنظيم ندوة إرشادية بعنوان كيفية الحفاظ وتنمية الثروة الداجنة والوقاية من مرض أنفلونزا الطيور.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الندوة جاءت فى إطار التعاون المشترك بين الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى بالوزارة ومديرية الزراعة بالشرقية، حيث قامت رئيس قسم الإرشاد البيطرى بإدارة فاقوس البيطرية بإلقاء ندوة عن كيفية الحفاظ وتنمية الثروة الداجنة و كيفية الوقاية من أنفلونزا الطيور والطرق الصحية للتربية الآمنة.

جاء ذلك بحضور من الإدارة المركزية للإرشاد و قسم الإرشاد بإدارة فاقوس البيطرية والإدارة الزراعية بفاقوس، وذلك بالجمعية الزراعية بمنشأة القاضى.

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حازم الأشمونى محافظ الشرقية تنمية الثروة الداجنة أنفلونزا الطيور
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