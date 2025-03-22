بالصور- محافظ أسوان يتفقد مشروع محطة مياه الشرب بإدفو

أسوان - إيهاب عمران:

يواصل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، جولاته الميدانية الصباحية خلال شهر رمضان، لمتابعة حزمة من المشروعات المتنوعة بمختلف قطاعات العمل العام داخل مركز ومدينة إدفو، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى يصل عددها إلى 753 مشروعًا بتكلفة 10 مليارات جنيه، لتخدم أكثر من 500 ألف نسمة بـ13 قرية رئيسية و202 تابع.



وشملت الجولة التى رافقه فيها المهندس عامر حلاوة رئيس شركة المياه، وعاطف كامل رئيس المدينة، تفقد مشروع محطة مياه الشرب بإدفو الجديدة، والتى تساهم فى توفير المياه لمدينة إدفو وتوابعها، وهى عبارة عن محطة مياه بالمآخذ وخطوط مياه ناقلة بسعة 30 ألف م3 / يوم، وبتكلفة قدرها 362 مليون جنيه، وتضاف إلى الطاقة المنتجة من المحطة القائمة بقدرة 17 ألف م3.



وشدد محافظ أسوان، على زيادة وتيرة العمل للإسراع بمعدلات التنفيذ وإنهاء هذا المشروع بالكامل خلال 4 أشهر لتحقيق العوائد الإيجابية منه بالشكل المطلوب.