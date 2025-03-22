لحوم عيد الفطر.. وصول 1680 رأس ماشية لميناء سفاجا

السويس- حسام الدين أحمد:

سجلت موانئ البحر الأحمر نشاطا ملحوظا في حركة تداول البضائع على أرصفة الموانئ، ورست اليوم السبت، 9 سفن تجارية حققت تداول 16 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، مع سفر ووصول 2125 راكبًا.

واستقبل ميناء سفاجا السفينة ELENA على متنها 1680 رأس عجول حية بوزن 505 أطنان قادمة من جيبوتي لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم وإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشئ مختلفة.

ونفذت الجهات المختصة بالميناء الإجراءات اللازمة وفحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا، للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق بمناسبة عيد الفطر.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن حركة الواردات شملت 4000 طن بضائع، 608 شاحنات و115 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12000 طن بضائع، 479 شاحنة و5 سيارات.

استقبل ميناء سفاجا السفينتين دليلة وALCUDIA EXPRESS بينما تغادر السفينة أمل، كما تم تداول 4300 طن بضائع، 450 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية لأربع سفن وهى كوين نفرتيتي، الحسين، آور وآيلة.







