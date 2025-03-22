تكريم 350 طفلا من حفظة القرآن الكريم في كفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظم أهالي قرية المنشأة الكبرى التابعة لمركز قلين في كفر الشيخ، الجمعة، حفل تكريم الأطفال من حفظة القرآن الكريم في المسابقة الكبرى التي جرى تنظيمها خلال شهر رمضان 2025 في نسختها على التوالي.

أكد أحمد قورة، المسئول عن تنظيم مسابقة حفظة القرآن الكريم لمصراوي أنه جرى تنظيم المسابقة للعام الخامس على التوالي شارك فيها 745 طفلا. وطفلة من حفظة القرآن الكريم في 9 مستويات.

ولفت إلى أن المستويات التسعة تضمنت الاختبارات في حفظ القرآن كاملا للمستوى الأول، وعشرون جزء للمستوى الثاني، ونصف القرآن للمستوى الثالث، وثلث القرآن للمستوى الرابع، وربع القرآن للمستوى الخامس، و5 أجزاء للمستوى السادس، و3 أجزاء للمستوى السابع، وجزئين للمستوى الثامن، وجزء عم للمستوى التاسع.

وقال مسئول تنظيم المسابقة إن 350 طفلا وطفلة اجتازوا تلك المسابقة من خلال جوائز قدمت لهم بلغت قيمتها 220 ألف جنيه، وذلك بعد اختبارهم في المستويات التسعة المعلنة عن طريق لجنة من علماء الأزهر الشريف، وأئمة بالأوقاف وجرى تكريمهم في الحفل الذي أقيم في القرية، وسط سعادة بالغة من أولياء أمورهم.