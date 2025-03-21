مفتش صحة يلقى مصرعه طعنًا داخل مسكنه بقنا.. وقرار عاجل من النيابة

قنا- عبدالرحمن القرشي:

أمرت النيابة العامة بقنا، بندب الطبيب الشرعي لجثة مفتش الجثة الذي عُثر على جثمانه به 3 طعنات بآلة حادة سكين داخل مسكنه في مدينة فرشوط، شمالي محافظة قنا، لكشف ملابسات الواقعة كاملة.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بلاغا من مركز شرطة فرشوط يفيد بالعثور على جثة مفتش الصحة بإدارة فرشوط بها شبهة جنائية داخل مسكنه.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة الدكتور مجدي السيد، مفتش الصحة بإدارة فرشوط الصحية وبها 3 طعنات بآلة حادة سكين داخل مسكنه في مدينة فرشوط.

جرى إيداع الجثة داخل المشرحة تحت الجهات المختصة والتي أمرت بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لكشف ملابسات الواقعة كاملة، تحرر المحضر وأخطرت النيابة العامة.