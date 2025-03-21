بالصور- حريق هائل في مصنع نسيج بالغربية

الغربية - مروة شاهين:

اندلع حريق هائل اليوم الجمعة، داخل مصنع نسيج بقرية الناصرية التابعة لمركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، دون وقوع إصابات.

وكانت مديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق داخل مصنع نسيج بقرية الناصرية.

هرعت 4 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف وقوة أمنية من مركز شرطة المحلة إلى محل البلاغ، حيث تبين نشوب حريق هائل داخل مصنع نسيج بقرية الناصرية، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى السيطرة على ألسنة اللهب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من المعاينة أن الحريق اندلع داخل مصنع نسيج على مساحة 100 متر تقريبا، وأنه ناتج عن ماس كهربائي.