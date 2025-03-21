استخراج جثتين وإنقاذ 5 في منزل أسيوط المنهار (فيديو وصور)

أسيوط – محمود عجمي:

تفقد اللواء د. هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، موقع انهيار منزل مكون من 3 طوابق في قرية النخيلة بمركز أبوتيج، حيث تابعت فرق الإنقاذ جهودها لاستخراج الضحايا، ما أسفر عن انتشال جثتين وإنقاذ 5 آخرين نُقلوا إلى مستشفى أبوتيج النموذجي، فيما تستمر عمليات البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وانتقل المحافظ إلى موقع الحادث فور تلقيه إخطارًا من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، يرافقه نائب المحافظ د. مينا عماد، والسكرتير العام عدلي أبو عقيل، ورئيس مركز أبوتيج محمد حسن، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة المعنية، بما في ذلك الشرطة والحماية المدنية والإسعاف، تواجدت في الموقع للتعامل الفوري مع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني وفصل المرافق، مع استمرار عمليات رفع الأنقاض.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة هندسية من مديرية الإسكان والإدارة الهندسية لمعاينة المنازل المتضررة، كما كلف فرق الإغاثة بسرعة تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للمتضررين، مع توفير الرعاية الصحية للمصابين حتى تماثلهم للشفاء.