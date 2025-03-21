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انتشال جثة و4 مصابين من المنزل المنهار بأسيوط.. والبحث عن مفقودين (صور)

01:03 ص الجمعة 21 مارس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    المنزل المنهار بأسيوط
  • عرض 12 صورة
    المنزل المنهار بأسيوط
  • عرض 12 صورة
    المنزل المنهار بأسيوط
  • عرض 12 صورة
    المنزل المنهار بأسيوط
  • عرض 12 صورة
    المنزل المنهار بأسيوط
  • عرض 12 صورة
    المنزل المنهار بأسيوط
  • عرض 12 صورة
    المنزل المنهار بأسيوط
  • عرض 12 صورة
    المنزل المنهار بأسيوط
  • عرض 12 صورة
    المنزل المنهار بأسيوط
  • عرض 12 صورة
    المنزل المنهار بأسيوط
  • عرض 12 صورة
    المنزل المنهار بأسيوط
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أسيوط - محمود عجمي:

تواصل فرق الإنقاذ في أسيوط، اليوم الجمعة، عمليات البحث عن ستة مفقودين تحت أنقاض منزل مكون من ثلاثة طوابق بقرية النخيلة بمركز أبوتيج، بعد انهياره بشكل مفاجئ.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا بالحادث من غرفة عمليات النجدة، حيث انتقلت قوات الشرطة والإسعاف والحماية المدنية إلى الموقع.

وأسفرت عمليات الإنقاذ حتى الآن عن استخراج جثة سيدة وإنقاذ أربعة مصابين، فيما تستمر الجهود للعثور على المفقودين.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا حول الموقع، مع إخطار الجهات المختصة، بما في ذلك شركات الكهرباء والغاز والإدارة الهندسية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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انهيار منزل بأسيوط انتشال جثة و4 مصابين مفقودين تحت أنقاض منزل أسيوط مدير أمن أسيوط
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