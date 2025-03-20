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نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد موقع حريق محول كهرباء مدينة الطالبات بأسيوط -صور

11:23 ص الخميس 20 مارس 2025
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  • عرض 4 صورة
    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد موقع حريق محول كهرباء مدينة الطالبات بأسيوط
  • عرض 4 صورة
    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد موقع حريق محول كهرباء مدينة الطالبات بأسيوط
  • عرض 4 صورة
    نائب رئيس جامعة الأزهر يتفقد موقع حريق محول كهرباء مدينة الطالبات بأسيوط
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أسيوط - محمود عجمي:

تفقد الدكتور محمد عبدالمالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، صباح اليوم الخميس، موقع الحريق الذي اندلع في محول الكهرباء بالمدينة الجامعية للطالبات بأسيوط؛ مشيرًا إلى أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، وتمكنت قوات الحماية المدنية بأسيوط من السيطرة عليه فور وقوعه.

رافق الدكتور عبدالمالك في جولته اللواء خالد الريفي، مدير إدارة الأمن الجامعي بأسيوط، وعدد من المسؤولين بالفرع.

واستمع إلى شرح من مسؤولي قسم الكهرباء بالإدارة الهندسية بالجامعة حول ملابسات الحادث الذي وقع أثناء صلاة الفجر.

كما تواصل الدكتور عبدالمالك مع شركة كهرباء أسيوط لضمان عودة الخدمة إلى طبيعتها وعدم تأثر الكليات بالحادث.

ووجه الشكر لإدارة الحماية المدنية على سرعة استجابتها وإخماد الحريق في الوقت المناسب.

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أسيوط الدكتور محمد عبدالمالك رئيس جامعة الأزهر
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