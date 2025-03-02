إعلان

محافظ الإسكندرية يضع خطة استعدادات صيف 2025 (صور)

11:01 م الأحد 02 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    اجتماع موسع بمحافظة الإسكندرية
  • عرض 3 صورة
    اجتماع موسع بمحافظة الإسكندرية
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية – محمد عامر:

ترأس الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم صيف 2025، لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين والزائرين.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل، وإزالة الإشغالات بطول الكورنيش، إلى جانب ترميم الأرصفة وتحسين البنية التحتية للطرق ورفع كفاءة أعمدة الإنارة.

كما وجه بإنهاء مشروعات المرافق قبل الأول من مايو 2025 لتجنب الاختناقات المرورية، وضمان سرعة رد الشوارع لأصلها عقب انتهاء الأعمال، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الطبية لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة.

وأكد المحافظ على رفع كفاءة الشواطئ وتشديد الرقابة لمنع المخالفات، مشددًا على إزالة الإشغالات بسور الكورنيش للحفاظ على الإسكندرية كوجهة سياحية جاذبة.

حضر الاجتماع نائب المحافظ، السكرتير العام، رؤساء الأحياء، ومسؤولو الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محافظ الاسكندرية أحمد خالد موسم الصيف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

صحتك في رمضان| فاكهة سحرية على السحور.. تمنحك التركيز والنشاط طوال نهار رمضان
سجينات بلا تهمة.. كيف ابتز نظام الأسد المعارضين بالنساء؟
بخصوص موعد الإفطار.. الإفتاء تحذر من فتوى خاطئة منتشرة في رمضان