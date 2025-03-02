محافظ الإسكندرية يضع خطة استعدادات صيف 2025 (صور)

الإسكندرية – محمد عامر:

ترأس الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لاستقبال موسم صيف 2025، لضمان تقديم خدمات متميزة للمواطنين والزائرين.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات النظافة والتجميل، وإزالة الإشغالات بطول الكورنيش، إلى جانب ترميم الأرصفة وتحسين البنية التحتية للطرق ورفع كفاءة أعمدة الإنارة.

كما وجه بإنهاء مشروعات المرافق قبل الأول من مايو 2025 لتجنب الاختناقات المرورية، وضمان سرعة رد الشوارع لأصلها عقب انتهاء الأعمال، مع تعزيز التنسيق بين الجهات الطبية لضمان تقديم خدمات صحية متكاملة.

وأكد المحافظ على رفع كفاءة الشواطئ وتشديد الرقابة لمنع المخالفات، مشددًا على إزالة الإشغالات بسور الكورنيش للحفاظ على الإسكندرية كوجهة سياحية جاذبة.

حضر الاجتماع نائب المحافظ، السكرتير العام، رؤساء الأحياء، ومسؤولو الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.