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تقييم النشاط الكشفي لفرق البراعم والأشبال بمدارس جنوب سيناء -صور

01:38 م الأحد 02 مارس 2025
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    البرنامج
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    الانشطة
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    التقييم
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    الفرق الكشفية
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    الفعاليات الخاصة بالمعسكر
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    اللجنة _1
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    اقامة الخيام
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    المعسكر الكشفي
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    بدء الفعاليات
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    المعسكر
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    برنامج المعسكر
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    التحية
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    لجنة التقييم
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    فعاليات المعسكر
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    فعاليات انشطة المعسكر
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جنوب سيناء- رضا السيد:

انطلقت اليوم الأحد، فعاليات معسكر التقييم الكشفي الجمهوري لفرق البراعم والأشبال وكشاف "عام- فني" بمدارس جنوب سيناء، وذلك بالمعسكر الكشفي بمديرية التربية والتعليم القديمة، تحت رعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

وشهد فعاليات المعسكر عادل عتلم، وكيل مديرية التعليم، ولجنة التقييم بوزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور شريف فتحي، مدير الإدارة الكشفية بالوزارة، ومحمد عبد الحى، عضو باللجنة، ووائل سميح، عضو باللجنة، وسامي الجندي، مدير الشئون التنفيذية بالمديرية.

وانطلقت الفعاليات بتحية العلم، و تحية قائد المعسكر، وإقامة معسكر كشفي، وحياة خلاء بالخيام، وإقامة أماكن المعيشة بالحبال والعصي الخشبية مع استعراض فقرات من الأغاني الوطنية.

وقال وكيل مديرية التربية والتعليم، إن النشاط الكشفي مهم لبناء شخصية الطلاب، وغرس مقومات المسؤولية لديهم، مؤكدا أن الكشافة من الأنشطة المتميزة والتي تساعد في بناء شخصية الطلاب ليكونوا قادرين على مواجهة الصعوبات، يكونوا رجالا نافعين لوطنهم والمجتمع الذي يعيشون فيه، معربا عن سعادته بحضور فاعليات التقييم الكشفي.

وأضاف وكيل المديرية، أن هذه الأنشطة تغرس في الطلاب أساسيات ومقومات بناء الشخصية مما يتيح لهم أن يكونوا أعضاء فعالة وذو شأن عظيم في مجتمعهم، مشيرا إلى أن النشاط الكشفي من أهم مقومات غرس المسؤولية والجدية والإيجابية لدى الفرد فهو يعمل على بناء شخصية الطالب، وينمي لديه ملامح الشخصية القوية ليصبح رجلا يافعًا نافعًا لوطنه وأسرته.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف فتحي رئيس لجنة التقييم الكشفي، أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات المتميزة كشفيا على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن الكشافة نشاط يعود التلاميذ على الاعتماد علي النفس، وتعلم مهارات وهوايات في كافة المجالات، إضافة إلى مشاركة فرق طلاب الدمج من ذوي الهمم في التقييم الكشفي.

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