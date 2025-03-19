الحرارة تنخفض لـ 14 درجة.. هطول أمطار "الشمس الكبيرة" على الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

ضربت نوة "الشمس الكبيرة" أحياء متفرقة من الإسكندرية، ظهر اليوم الأربعاء، يصاحبها هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وذلك دون تأثير على حركة المرور.

وسجلت درجات الحرارة في الإسكندرية، اليوم، 14 درجة للصغرى و19 درجة للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 32 كيلو متر/ الساعة، والرطوبة 65%، فيما يسود طقس غائم على كافة الأنحاء.

ويتراوح ارتفاع أمواج البحر المتوسط بين 3 إلى 4 أمتار، فيما انتظمت حركة الملاحة ورسو السفن وتداول الحاويات بشكل آمن ومستقر بميناءي الإسكندرية والدخيلة.

ونشرت شركة الصرف الصحي سيارات ومعدات بمختلف أنحاء الإسكندرية خاصة بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق.

وأعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع درجة الاستعداد والطوارئ، للتعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار تزامنًا مع النوة.

وأضاف أن خطة التعامل مع موجة الطقس السيئ تشمل تخفيض مناسيب بيارات المحطات، بالإضافة إلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم على مدار الساعة في مناطق عملهم.