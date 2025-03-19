إعلان

الضحية رصد مكافأة.. أمن الشرقية يعيد الكرسي المتحرك المسروق لشاب من ذوي الهمم بأبو كبير

12:25 ص الأربعاء 19 مارس 2025

الكرسي المسروق

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الشرقية - ياسمين عزت:

نجحت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية في ضبط سارق كرسي متحرك خاص بأحد الشباب من ذوي الهمم، بعد ساعات من الإبلاغ عن الواقعة.

وكان الشاب أحمد عامر قد نشر عبر حسابه على "فيسبوك" منشورًا يعبر فيه عن استيائه من سرقة كرسيه من مدخل منزله، ما أثار تعاطفًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التحريات، أدلى سائق توكتوك بمعلومات حاسمة ساهمت في تحديد هوية السارق، الذي تبين أنه ارتكب الجريمة بدافع الانتقام بعد رفض أحمد عامر تقديم مساعدة لشخص آخر طلب كرسيًا متحركًا دون حاجة فعلية إليه.

تم ضبط المتهم وسائق التوكتوك، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضًا

الضحية رصد مكافأة لكشف الجاني.. سرقة كرسي متحرك تثير استياءً واسعًا في الشرقية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إعادة الكرسي المتحرك المسروق سرقة كرسي متحرك لشاب من ذوي الهمم ضبط سارق كرسي متحرك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"كاتس" لحماس: اللعبة تغيّرت.. وابنة القمني ونجل الحويني يشعلان الجدل.. واصرف منحتك الرمضانية الآن (النشرة الرمضانية)