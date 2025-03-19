الضحية رصد مكافأة.. أمن الشرقية يعيد الكرسي المتحرك المسروق لشاب من ذوي الهمم بأبو كبير

الشرقية - ياسمين عزت:

نجحت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة أبو كبير بمحافظة الشرقية في ضبط سارق كرسي متحرك خاص بأحد الشباب من ذوي الهمم، بعد ساعات من الإبلاغ عن الواقعة.

وكان الشاب أحمد عامر قد نشر عبر حسابه على "فيسبوك" منشورًا يعبر فيه عن استيائه من سرقة كرسيه من مدخل منزله، ما أثار تعاطفًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال التحريات، أدلى سائق توكتوك بمعلومات حاسمة ساهمت في تحديد هوية السارق، الذي تبين أنه ارتكب الجريمة بدافع الانتقام بعد رفض أحمد عامر تقديم مساعدة لشخص آخر طلب كرسيًا متحركًا دون حاجة فعلية إليه.

تم ضبط المتهم وسائق التوكتوك، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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