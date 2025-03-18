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أم قنا المثالية: أرملة من 18 سنة وأولادي تخرجوا في كلية الطب

02:49 م الثلاثاء 18 مارس 2025
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    الأم المثالية
  • عرض 4 صورة
    الأم المثالية
  • عرض 4 صورة
    الأم المثالية
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قنا- عبدالرحمن القرشي :

قالت رجاء عدلي فتح الله، الأم المثالية الأولى على محافظة قنا، إن زوجها توفي منذ 18 عاما، وترك لها صغار، قائلة "ربيت ولادي وعلمتهم صح بكل مجهودي وكان ربنا يقويني ويدعمني".

وأشارت إلى أنها كانت تعمل طبيبة بيطرية وهي الآن على المعاش، ولم تكن تتوقع الفوز بهذا اللقب، إلا أن فوزها بلقب الأم المثالية جاء بعد رحلة عطاء استمرت 18 عاما، كانت تلعب فيها دور الأب والأم.

وتابعت في حديثها، إن زوجها ترك لها ابن وابنة، تخرجا من الطب، وهي تشعر بسعادة كبيرة لم تكن تتوقعها، موجهة الشكر لكل من ساعدها في الفوز بهذا اللقب الغالي.

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الأم المثالية كلية الطب قنا رجاء عدلي فتح الله
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