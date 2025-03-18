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بعد 72 ساعة من اختفائها.. عودة "ميار" لأسرتها في الفيوم- صور

05:09 ص الثلاثاء 18 مارس 2025
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الفيوم - حسين فتحى:

نجحت الأجهزة الأمنية فى محافظة الفيوم، في إعادة الطفلة "ميار"، بعد غيابها عن منزل أسرتها بمنطقة دلة بمدينة الفيوم.

كانت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، قد قامت بتفريغ كاميرات المراقبة ومتابعة الاتصالات الصادرة من الفتاة ومعرفة آخر مكالماتها.

وتلقى اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، إخطارا يفيد بقيام عادل زغلول والد الطفلة "ميار"، 14 عاما، بتحرير محضرا باختفاء نجلته منذ نزولها لتصوير أوراق خاصة بولادتها مساء يوم 15 مارس.

على الفور تم تشكيل فريق بحث، إذ تم فحص كافة كاميرات المراقبة بمحيط منزل أسرة الطفلة، وعلاقات الأسرة بجيرانها، بالإضافة إلى سؤال المتعاملين مع أسرة الطفلة.

وأكدت التحريات، أن سبب اختفاء الفتاة هو حدوث مشادة بينها وبين والدتها، قامت على إثرها بترك منزل أسرتها وذهبت إلى إحدى زميلاتها، إذ تم تحديد مكان اختفاءها.

وقامت قوة باصطحاب الطفلة إلى قسم الشرطة، مع أخذ تعهد على أسرتها بعد التعرض لها وإيذائها وضرورة معاملتها بالحسنى.

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