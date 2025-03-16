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"لا تبكوا عليّ طويلًا".. رسالة مؤثرة لطالب قبل رحيله بالقليوبية

11:24 م الأحد 16 مارس 2025
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    لا تبكوا عليّ طويلًا.. رسالة مؤثرة لطالب قبل رحيله بالقليوبية (2)
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    لا تبكوا عليّ طويلًا.. رسالة مؤثرة لطالب قبل رحيله بالقليوبية (3)
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن

خيمت حالة من الحزن على أهالي شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بعد العثور على جثة الطالب محمود خطاب، البالغ من العمر 17 عامًا، غارقًا في مياه النيل بالقناطر، عقب اختفائه لمدة أسبوع.

وقبل رحيله، كتب الطالب منشورًا مؤثرًا عبر "فيسبوك"، قال فيه:

"إلى من يقرأ كلماتي بعد رحيلي... لا تبكوا عليّ طويلًا، فقد كنتُ عابرًا في دنيا ليست لي، تمامًا كما أنتم... إن مررتم بقبرٍ يحمل اسمي، فلا تقفوا أمامه بالبكاء، بل بالدعاء، فإنّ التراب لا يسمع، ولكن الأرواح تأنس بالدعوات الصادقة... سامحوني إن قصّرت، واذكروني بالخير، وكونوا لطفاء مع الحياة، فكلنا راحلون."

وعثرت قوات الأمن على جثة الطالب بمياه النيل، وجرى نقلها إلى المستشفى، حيث تقرر التصريح بالدفن عقب استكمال الإجراءات القانونية. وكشفت التحريات أن الطالب ألقى بنفسه في المياه بعد نشره منشورًا غامضًا على مواقع التواصل.

وتوفر وزارة الصحة خطوطًا ساخنة لدعم المرضى النفسيين والراغبين في الحصول على مساعدة، منها 08008880700 - 0220816831، إلى جانب خط المجلس القومي للصحة النفسية 20818102.

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شبين القناطر القليوبية جثة الطالب بمياه النيل الطالب محمود خطاب
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