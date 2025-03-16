بعد تغيب ومنشور غامض.. العثور على جثة طالب ثانوي في القليوبية

العثور على جثة طالب ثانوي في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن

عثرّت الأجهزة الأمنية في القليوبية على جثة طالب بالصف الثاني الثانوي، غارقًا في مياه النيل بالقناطر الخيرية، وذلك بعد أسبوع من تغيبه وكتابته منشورًا غامضًا على فيسبوك.

تلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا بالعثور على جثة طالب غارق في مياه النيل بدائرة مركز القناطر الخيرية.

وبالفحص، تبين أن الجثة تعود لمحمود خطاب، المقيم بقرية قلما بمدينة قليوب، والذي ألقى بنفسه في المياه عقب تغيبه منذ أيام.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، فيما صرحت النيابة العامة بالدفن عقب انتهاء الفحوص الطبية والتشريحية.