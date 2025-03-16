جهود أمنية لكشف غموض العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري في القليوبية

القليوبية – أسامة عبدالرحمن:

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري، وملفوفة داخل ملاءة، وملقاة أمام منزله في دائرة مركز شرطة كفر شكر. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد فوزي، رئيس مباحث القليوبية، بورود بلاغ إلى المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، من الأهالي، يفيد بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري وملفوفة داخل ملاءة، وملقاة أمام منزله بقرية برقطا التابعة لدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة لشاب يدعى "م. ف. ح"، 35 عامًا، عاطل، وله معلومات جنائية، مصاب بطلق ناري، وملفوفة داخل ملاءة وملقاة أمام منزله. وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.