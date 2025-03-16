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محافظ بني سويف يفتتح مشروعات لخدمة المواطنين في قطاعي التعليم والطرق -صور

02:21 م الأحد 16 مارس 2025
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    محافظ بني سويف يفتتح مشروعات لخدمة المواطنين (4)
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    محافظ بني سويف يفتتح مشروعات لخدمة المواطنين (5)
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    محافظ بني سويف يفتتح مشروعات لخدمة المواطنين (6)
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    محافظ بني سويف يفتتح مشروعات لخدمة المواطنين (7)
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    محافظ بني سويف يفتتح مشروعات لخدمة المواطنين (2)
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    محافظ بني سويف يفتتح مشروعات لخدمة المواطنين (8)
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    محافظ بني سويف يفتتح مشروعات لخدمة المواطنين (10)
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    محافظ بني سويف يفتتح مشروعات لخدمة المواطنين (11)
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    محافظ بني سويف يفتتح مشروعات لخدمة المواطنين (3)
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بني سويف-حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أعمال تعلية إحدى المدارس و مشروع رصف أحد الطرق، ضمن خطة الدولة لدعم وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

البداية كانت بافتتاح المحافظ مشروع تعلية مدرسة الشهيد محمد أنور السادات الإعدادية بنين، والذي نفذته هيئة الأبنية التعليمية، وجرى خلاله إضافة 6 فصول دراسية جديدة بتكلفة 7.5 مليون جنيها، وتفقد بعض الفصول، وتابع جانبا من شرح المدرسين فضلا عن متابعة بعض الأنشطة الطلابية، ومعارض المجال الصناعي والصحافة، والذي احتوى على ملصقات ومنشورات خاصة بالمشروعات القومية، موجها باستمرار المتابعة الدورية لنسب حضور وغياب الطلبة وتحقيق الانضباط العام داخل المدارس.

كما افتتح المحافظ مشروع رصف وتوسعة طريق بلبل الدائري، والذي نفذته مديرية الطرق والنقل، بتكلفة 8 مليون جنيها، ويبلغ طوله 1.6كم، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة.

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