ارتفاع حصيلة ضحايا حادث "طملاي-السادات" إلى 4 وفيات و22 مصابًا

المنوفية- أحمد الباهي:

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم 4 مركبات على طريق "طملاي- السادات" الواقع بنطاق مركز منوف محافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، إلى 4 وفيات و22 حالة إصابة موزعين بين مستشفى منوف العام ومستشفى شبين الكوم التعليمي.

وكشف مصدر مسؤول لـ"مصراوي"، أن عدد الحالات المنقولة إلى مستشفى منوف العام 15 منهم 3 وفيات هم: "مصطفى.م.س" 20 عامًا، من قرية سدود، و"إنسان.ح.إ" 32 عامًا، من قرية بهواش التابعتين لمركز منوف، و"عاطف.ع.س" 53 عامًا، من مدينة سرس الليان.

كما أصيب كلٍ من: "م.ع.ع" 20 عامًا، "ح.ح.ع" 30 عامًا، "م.ط.م" 22 عامًا، "ع.س.ع" 18 عامًا، "ز.أ.ج" 17 عامًا، "م.إ.ع" 15 عامًا، "س.م.م" 57 عامًا، "ع.م.ع" 18 عامًا، "م.ع.ع" 41 عامًا، "ع.ع.ع" 35 عامًا، وجميعهم من قرية سدود بمركز منوف، "أ.س.م" 29 عامًا من قرية ساقية المنقدى بأشمون، فيما نقل 10 حالات إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي بينهم حالة وفاة.

وكان حادث صعب قد وقع صباح اليوم بين 4 مركبات عبارة عن أتوبيس يقل عدد من العاملين بمصنع المهندس للخراطيم وسيارة نقل و2 دراجة نارية، وعلى الفور توجه عدد من المسؤولين لموقع الحادث.

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