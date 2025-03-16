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مصرع سائقين وإصابة 25 آخرين.. تفاصيل حادث تصادم 4 مركبات بالمنوفية -صور

11:02 ص الأحد 16 مارس 2025
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المنوفية- أحمد الباهي:

خيمت حالة من الصدمة على أهالي محافظة المنوفية، صباح اليوم الأحد، عقب تداول صور حادث على طريق "طملاي- السادات"، بعدما اصطدمت حافلة بسيارة نصف شفر محملة بـ"الجبس" فضلاً عن انحشار 2 دراجة نارية بينهم.

وكشف مصدر مسؤول لـ"مصراوي"، أن الحادث أسفر عن مصرع حالتين "سائق دراجة نارية وسائق السيارة النقل"، كما أصيب 25 شخصًا، نقل 15 منهم بشكل عاجل إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، و 10 آخرين إلى مستشفى منوف العام.

وكان الحادث وقع، صباح اليوم، بين أتوبيس يقل عدد من العاملين بمصنع المهندس للخراطيم وسيارة نقل و2 دراجة نارية، وتوجه عدد من المسؤولين لموقع الحادث.

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حادث تصادم مصرع سائقين المنوفية
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