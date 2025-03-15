بينهم سيدات.. إصابة 17 عاملا زراعيا في انقلاب سيارة نقل بالوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب 17 عاملاً زراعياً، بينهم أطفال ونساء، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة نقل كانت تقلهم أثناء توجههم لإحدى المزارع بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

كان اللواء محمد حامد هاشم مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل تقل عمالا أثناء توجههم لإحدى المزارع.



وأسفر الحادث عن إصابة 17 شخصا وهم: منصور ياسر شوقي (14 عامًا)، صلاح عبدالرحمن السيد سالم (44 عامًا)، السيد عبدالسميع طلبه علي (42 عامًا)، ياسر شوقي حسن (42 عامًا)، فاطمة عبداللطيف طلبه (42 عامًا)، سارة ياسر شوقي (14 عامًا)، عوض السيد عوض (28 عامًا)، محمد بركات عبدالجليل (19 عامًا).

كما أصيب في الحادث كل من: رئيسة عبدالرحمن طنطاوي (60 عامًا)، أيمن سعيد عصر (48 عامًا)، عبدالرحمن مسعد عبدالعال (12 عامًا)، سماح عبدالصادق محمد (45 عامًا)، أميمة عبدالله محمد (12 عامًا)، سيد عبدالغني حسين (36 عامًا)، السيد محمد سيد (20 عامًا)، هاني محمود محمد (30 عامًا)، وصفاء علي هاشم (38 عامًا).

تم نقل المصابين إلى المستشفى بعد تدخل سيارات الإسعاف التي دُفعت إلى موقع الحادث، كما تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لمعرفة أسباب الانقلاب، ولا تزال الأجهزة الأمنية تتابع الواقعة، بينما يتلقى المصابون العلاج اللازم.