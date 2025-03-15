إعلان

تحولت لكومة من الرماد.. حريق هائل يدمر خيمة رمضانية في السويس- صور

12:13 م السبت 15 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    النيران اتت على الخيمة الرمضانية (2)
  • عرض 5 صورة
    الخمية تحولت إلى رماد
  • عرض 5 صورة
    النيران اتت على الخيمة الرمضانية
  • عرض 5 صورة
    النيران حولت المقاعد إلى فحم
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

السويس- حسام الدين أحمد:

التهم حريق هائل خيمة رمضانية في السويس، تابعة لأحد المطاعم على طريق قرية الحجاج، اتجاه الكورنيش السويس دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في السويس بلاغا صباح اليوم السبت، يفيد باندلاع حريق هائل في خيمة رمضانية تابعة لأحد المطاعم على طريق قرية الحجاج، اتجاه كورنيش السويس.

ودفعت الحماية المدنية بسيارتين من تمركز منطقة الخدمات إلى موقع الحريق لإخماد النيران، وحاصر رجال الإطفاء الحريق قبل امتداده للمطاعم والمحال التجارية الكائنة بالمنطقة.

وأتت النيران على محتويات الخيمة الرمضانية بالكامل، ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائي.


وأشارت المعاينة المبدئية إلى أن طبيعة الخيمة، التي تضم مقاعد خشبية وفرشًا من الأقمشة، ساعد في انتشار النيران بسرعة، ما أدى إلى تحول الخيمة إلى كومة من الخشب المتفحم والرماد.




لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السويس خيمة رمضانية حريق
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

"في بيان عاجل".. الأهلي يرد على قرارات رابطة الأندية المصرية بشأن مباراة القمة
أكثر من 40 ألف صائم و50 ألف وجبة... إفطار المطرية يمتد عبر 20 شارعًا في مشهد استثنائي