تحولت لكومة من الرماد.. حريق هائل يدمر خيمة رمضانية في السويس- صور

السويس- حسام الدين أحمد:

التهم حريق هائل خيمة رمضانية في السويس، تابعة لأحد المطاعم على طريق قرية الحجاج، اتجاه الكورنيش السويس دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية في السويس بلاغا صباح اليوم السبت، يفيد باندلاع حريق هائل في خيمة رمضانية تابعة لأحد المطاعم على طريق قرية الحجاج، اتجاه كورنيش السويس.

ودفعت الحماية المدنية بسيارتين من تمركز منطقة الخدمات إلى موقع الحريق لإخماد النيران، وحاصر رجال الإطفاء الحريق قبل امتداده للمطاعم والمحال التجارية الكائنة بالمنطقة.

وأتت النيران على محتويات الخيمة الرمضانية بالكامل، ورجحت المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائي.



وأشارت المعاينة المبدئية إلى أن طبيعة الخيمة، التي تضم مقاعد خشبية وفرشًا من الأقمشة، ساعد في انتشار النيران بسرعة، ما أدى إلى تحول الخيمة إلى كومة من الخشب المتفحم والرماد.







