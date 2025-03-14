إصابة 11 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي بالمنيا

المنيا-جمال محمد:

أصيب 11 شخصاً، اليوم الجمعة، بكسور وكدمات متنوعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين إصابة 11 شخصاً بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وكشفت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة.

وجرى التحفظ على المركبة تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.