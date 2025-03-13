حريق ضخم يلتهم هنجر عوادم غزل وصوف في كفر الشيخ والدفع بـ 12 سيارة إطفاء(صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

اندلع حريق هائل في هنجر لتجميع عوادم الغزل والصوف بقرية أبودراز في مركز فوه، ما أسفر عن تدمير محتوياته بالكامل.

تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بلاغًا بالحريق، وعلى الفور انتقلت 12 سيارة إطفاء من وحدات الحماية المدنية بدسوق وفوه ومطوبس لمحاولة السيطرة على النيران.

كما قررت شركة الكهرباء قطع التيار الكهربائي بمحيط الحريق، وانتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية إلى الموقع لمتابعة الموقف.

ويواصل رجال الحماية المدنية جهودهم للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة، فيما تُجرى تحقيقات للوقوف على أسبابه.