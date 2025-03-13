ضبط 7200 صاروخ وشمروخ في حملة أمنية بالإسماعيلية

الإسماعيلية - أميرة يوسف

شنت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية حملة مكبرة استهدفت ضبط الألعاب النارية والمفرقعات، مما أسفر عن مصادرة 7200 صاروخ وشمروخ من الأسواق والمحال التجارية.

وجاءت الحملة بتوجيهات مدير مباحث الإسماعيلية، حيث تم تكثيف الرقابة الأمنية على الأسواق، لمواجهة انتشار الألعاب النارية التي تشكل خطرًا على سلامة المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ حملات ميدانية لمنع تداول المفرقعات، في إطار جهود وزارة الداخلية للحفاظ على الأمن العام.