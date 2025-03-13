"الهوية المصرية أمن قومي سيبراني".. مؤتمر تثقيفي لهيئة الاستعلامات بالإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أكد اللواء محمد أبو ليلة، مساعد وزير الداخلية لتقنية المعلومات ومدير مباحث الإنترنت السابق، ضرورة تعزيز قيم الانتماء والولاء والتي تمثل حائط الصد للحفاظ على تماسك المجتمع ومواجهة التحديات والتهديدات الراهنة.

جاء ذلك خلال مؤتمر تثقيفي حواري بعنوان "الهُوية المصرية أمن قومي سيبراني"؛ نظمه مركز إعلام وسط الإسكندرية التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، بالتعاون مع المعهد الفني الصحي بالإسكندرية، بمناسبة ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

واستشهد مساعد وزير الداخلية بأمثلة لعدد من الأبطال من شهداء الوطن وقصص حرب أكتوبر، لتعزيز القيم الوطنية والأخلاقية ورفع مستوى الوعي بقضايا التنمية البشرية.

من جانبه تحدث الشيخ ناجح رابح، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، عن أهمية الخطاب الديني الوسطي المستنير في تعزيز الانتماء للوطن، والحفاظ عليه والدفاع عنه؛ وأكد أن حب الوطن فطرة سوية حث عليها الإسلام.

وبدوره أكد القمص تادرس عطية الله على دور التربية في الأسرة والمدرسة ودور العبادة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة لدى الأطفال والإنسان.

فيما أكد الدكتور محمد محمود خفاجة، عميد المعهد الفني الصحي بالإسكندرية وفروعه بالبحيرة ومطروح، أهمية القيم الوطنية والأخلاقية، ورفع قيم الانتماء والولاء والوعي بقضايا التنمية المستدامة، وتعزيز استقرار الوطن وسلامة أراضيه.

وأشارت جيهان مكرم، مدير مركز إعلام وسط الإسكندرية، إلى دور الهيئة العامة للاستعلامات وقطاع الإعلام الداخلي في تحقيق التنمية.

وأكدت أن الهيئة ترعى حملة دعم الجهود الوطنية للتوعية بأهمية رفع روح الولاء والانتماء لدى الشباب من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات.

حضر الفعالية أعضاء هيئات التدريس من فروع المعهد الثلاث، وعد. من طالبات وطلبة المعهد في الإسكندرية ومطروح والبحيرة، إضافة إلى الشخصيات العامة بالإسكندرية وأعضاء الجمعيات واللجان التابعة للمعهد والراعية للأسر الجامعية.