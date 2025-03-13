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لعدم استكمال التقنين.. استرداد 45 فدانًا من أراضي الدولة ببرج العرب -صور

01:41 م الخميس 13 مارس 2025
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الإسكندرية – محمد عامر:

نفذ مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية حملة مكبرة ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملة عن تنفيذ 4 قرارات إزالة واسترداد 45 فدان من أراضي أملاك الدولة، تقاعس المواطنين عن استكمال الملفات وإجراءات التقنين طبقا لقانون 144 لسنة 2017.

وأكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدي لأي محاولات للبناء دون ترخيص.

وأشار إلى تطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة، موجهًا رؤساء الأحياء باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

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الإسكندرية برج العرب أراضي أملاك الدولة
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