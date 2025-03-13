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ضبط المتسبب في احتراق سيارة بسبب الألعاب النارية ببنها

01:39 م الخميس 13 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ضبط المتسبب في احتراق سيارة بسبب الألعاب النارية ببنها
  • عرض 4 صورة
    ضبط المتسبب في احتراق سيارة بسبب الألعاب النارية ببنها
  • عرض 4 صورة
    ضبط المتسبب في احتراق سيارة بسبب الألعاب النارية ببنها
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية، ملابسات ما نشرته المواقع الإخبارية بشأن احتراق سيارة بسبب ألعاب نارية بالقليوبية وضبط مرتكب الواقعة.

وأوضحت الأجهزة الأمنية، أنه بتاريخ 5 مارس الجارى، تبلغ لقسم شرطة أول بنها بالقليوبية من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بتضرره من مالك محل دواجن مقيم بذات الدائرة لقيامه باللهو بالألعاب النارية بشرفة مسكنه وسقوط إحداها على سيارته أثناء تواجدها أسفل العقار محل سكنه.

وأسفر الحريق عن احتراق السيارة بالكامل، وجرى ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، كما جرى ضبط القائم على بيع تلك الألعاب النارية وبحوزته 12 كرتونة ألعاب نارية مختلفة الأنواع.

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