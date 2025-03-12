بسبب الألعاب النارية.. تفحم سيارة أمام منزل مالكها في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تسببت الألعاب النارية ولهو الأطفال في تفحم سيارة بمدينة بنها في محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، بعد اشتعال النيران بها نتيجة إلقاء أحد الأطفال ألعاب نارية أثناء وقوفها بجوار منزل مالكها، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بمعاينة السيارة وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من أحد أهالي منطقة الحرس الوطني في مدينة بنها بتعرض سيارته للحرق حتى التفحم بسبب قيام أحد جيرانه باللهو بصواريخ رمضان وإلقاء ألعاب نارية وصواريخ تسببت في اشتعال النيران في سيارته وتفحمها.

وأضاف في بلاغه أنه قدم فيديو يرصد قيام أحد الأشخاص بإلقاء صواريخ من شرفة منزل مجاور.

انتقلت الأجهزة الأمنية وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد لأي مناطق مجاورة، ولم يسفر الحريق عن ثمة إصابات أو خسائر، فيما تسبب في تفحم السيارة.