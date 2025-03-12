اكتشاف مبكر وعلاج مجاني.. صحة الإسكندرية تعلن مبادرة فحص عيون أطفال المدارس - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

عقدت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة الخطوات التنفيذية لمبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا"؛ في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وبهدف توفير بيئة تعليمية وصحية جيدة للطلاب بالمدارس.



وقالت "ندا" إن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر لأمراض العيون لدى أطفال المدارس وتوفير العلاج والإجراءات الطبية التصحيحية اللازمة مجانًا. كما تستهدف رفع الوعي الصحي لدى الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين حول صحة العيون وكيفية الوقاية من الأمراض التي تصيبها.

أوضحت وكيل الوزارة أن مبادرة "عيون أطفالنا مستقبلنا" تأتي لتعزيز سبل التعاون بين القطاع الصحي والقطاعات الأخرى عبر التعاون مع المبادرات الرئاسية للصحة العامة "100 مليون صحة" لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين بأهمية اتباع أنماط حياة صحية والاكتشاف المبكر للأمراض. وتكمن أهمية المبادرة في توفير بيئة تعليمية وصحية جيدة للطلاب، مما يضمن لهم التركيز على دراستهم وتحقيق أفضل النتائج.

وأضافت أن المبادرة تقوم على التعاون بين عدة جهات، منها وزارة الصحة والسكان، وزارة التربية والتعليم، وزارة التنمية المحلية، ووزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع المؤسسة العالمية لأندية الليونز لتحقيق الفاعلية القصوى للمبادرة والوصول إلى الفئات المستهدفة وتقديم الخدمات الصحية بالجودة المطلوبة.

جاء الاجتماع بحضور الدكتورة هناء عبد الرحيم، مدير عام الطب الوقائي والرعاية الأساسية، والدكتورة منال فهيم، مدير إدارة الصحة المدرسية، والدكتورة منى عز الدين، مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة شريهان فؤاد، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال السياسي، والدكتور محمد زكي، منسق المبادرات، والدكتورة شيماء فضالي، مسئول المكتب الفني لوكيل الوزارة من جانب الصحة. ومن جانب التربية والتعليم، حضرت الدكتورة أميرة جبر، مدير عام الشئون التنفيذية، والدكتور عمرو الجيزاوي، مدير إدارة التنمية المستدامة، والأستاذة يارا، مدير إدارة العلاقات العامة.