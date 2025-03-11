حصيلة الموجة الـ 25.. إزالة 84 حالة تعدٍ وبناء مخالف في الإسكندرية- صور

الإسكندرية – محمد عامر:

أنهت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع قوات الشرطة وكافة الجهات المعنية المرحلة الأولى من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وأسفرت الحملات عن إزالة 84 حالة تعدٍ وبناء مخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بأحياء "المنتزه أول، المنتزه ثان، برج العرب، شرق، وسط، العامرية أول، العامرية ثان".

وتتوزع الإزالات بواقع 32 حالة تعدٍ بعزبة خطاب وشارع أحمد عبد الوهاب بحي المنتزه أول، و15 تعد بقرى حوض 10 وخطاب نمرة 5 والروضة بحي المنتزه ثان، و20 حالة تعد بمناطق سكينة وأبيس الثانية والحسينية والجمالية بحي شرق الإسكندرية.

بينا أزال حي وسط 5 تعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية أبيس 10، وهدم حي العامرية أول 5 تعديات بقرى الوقاد والعلا والحرابي، فضلًا عن إزالة 3 تعديات بحي العامرية ثان و4 تعديات بمركز ومدينة برج العرب.

ومن جانبه، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، استمرار جهود المحافظة في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء دون ترخيص وتطبيق القانون على المخالفين واسترداد حق الدولة.

وشدد على رؤساء الأحياء، بتكثيف المرور الميداني، للتأكد من عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، والإزالة الفورية في المهد لأية تعديات جديدة.