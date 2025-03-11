قرار عاجل من النيابة بإحالة المتهم بهتك عرض "طفلة العاشر" إلى الجنايات

الشرقية -ياسمين عزت:

أحالت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، المتهم بهتك عرض طفلة داخل دورة مياه بأحد المساجد بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، إلى المحاكمة الجنائية.

وقالت بثينة غنيم المحامية الموكلة بالدفاع عن الطفلة "ر. ع" البالغة من العمر 9 سنوات، إن إحالة المتهم بهتك عرض الطفلة إلى المحاكمة الجنائية: "أسرع محاكمة تشهدها الساحة القضائية، إذ تم تحديد أول جلسة بعد وقوع الواقعة بأقل من أسبوع".

وكانت طفلة تعرضت نهاية الأسبوع الماضي إلى هجوم من شاب في أواخر الثلاثينات من العمر داخل دورة مياه بمسجد بمدينة العاشر من رمضان، واعتدى عليها تحت تهديد السلاح وهتك عرضها مسببا لها إصابات بالغة.

أفاد مصدر طبي بمستشفى العاشر الجامعي الذي عرضت فيه الطفلة على الكشف الطبي أن الطفلة تعرضت لاعتداء جنسي من الخلف وتم التحويل الطفلة للعرض على الطب الشرعي والذي أكد لاحقا أنها تعرضت لهتك عرض وإصابات بالغة في حين لم تمس عذرية الطفلة.

وجرى ضبط الشاب داخل دورة مياه المسجد بعد صراخ الطفلة واستغاثاتها، وتم حجزه لحين وصول الأمن واقتياده إلى قسم الشرطة، وصدر قرار بحبسه 4 أيام قبل التجديد له 15 يوما على ذمة التحقيقات، وتم إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية.