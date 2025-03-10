مصرع فتاة اختناقًا بالغاز داخل منزلها في بنها

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت فتاة مصرعها اختناقًا نتيجة تسرب غاز داخل شقة سكنية بمنطقة عزبة السوق في مدينة بنها، وجرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية.

وتلقى مركز شرطة بنها بلاغًا من الأهالي بوفاة فتاة أثناء نومها بسبب تسرب غاز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الإنقاذ وشركة الغاز إلى الموقع، حيث جرى غلق مصدر التسرب وفحص الشقة.

وتبين أن الفتاة تدعى نعمة محمد (طالبة بالصف الأول الثانوي)، وقد فارقت الحياة نتيجة استنشاق الغاز.

ويواصل رجال المباحث سماع أقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.