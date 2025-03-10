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مصرع شابين في حادث تصادم بالطريق الإقليمي ببنها

09:50 م الإثنين 10 مارس 2025

سيارات إسعاف -أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن

لقي شابان مصرعهما، اليوم، إثر حادث تصادم على الطريق الإقليمي بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، حيث انتقلت قوة أمنية إلى الموقع، وتبيّن وفاة أحمد خالد والسيد عبد الحفيظ، المقيمين بعزبة المربع في بنها.

تم نقل الجثامين إلى المستشفى، وصرحت جهات التحقيق بالدفن عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث.

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حادث تصادم مدينة بنها محافظة القليوبية الأجهزة الأمنية
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