حجبت إشارة المرور.. لافتة تثير الجدل في الإسكندرية.. وصاحبتها ترد: خطأ غير مقصود - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

أثارت لافتة تهنئة بحلول شهر رمضان جدلاً واسعًا في الإسكندرية، بعد أن تسبب تعليقها بوسط الطريق في حجب رؤية إشارة المرور الموجودة بشارع البطالسة بالحي اللاتيني وسط المحافظة وسط موجة انتقادات واسعة.

وتداول عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي صورا للافتة التهنئة الموجهة لأهالي الإسكندرية من مسؤولة بأحد الأحزاب السياسية؛ حيث ظهرت اللافتة وهي تحجب رؤية إشارة المرور الكائنة بتقاطع شارع البطالسة في الحي اللاتيني، مما أثار تعليقات ساخرة وانتقادات للمكان الذي تم اختيار وضعها فيه. من بين التعليقات الساخرة كانت "أشوف الإشارة ازاي؟"، بينما انتقد آخرون اختيار المكان غير المناسب لتعليق اللافتة.

صاحبة اللافتة ترد: خطأ غير مقصود.. وجاري تعديل مكانها

في رد فعل سريع على الجدل، نشرت صاحبة اللافتة، رانيا نصير، بيان على صفحتها على فيسبوك، تعتذر فيه عن الخطأ غير المقصود وتؤكد التزامها بنقل اللافتة إلى موقع آخر.

قالت نصير في بيانها: "تتقدم حملة الأستاذة رانيا نصير بالاعتذار عن الخطأ غير المقصود بخصوص لافتة تهنئة شهر رمضان المبارك والتي تقع بشارع البطالسة. حيث تم الاعتماد على الإشارة المقابلة للشارع على الرصيف بعد أخذ موافقة قاطني الشارع وتأكيدهم اعتمادهم عليها كإشارة أساسية.

وتابعت: وتلبية سريعة للتعليقات المرفقة واحترامًا منا لكل فرد من أفراد الشعب السكندري، وسيتم تعديل مكان اللافتة اليوم.

وقالت: نشيد بحرص الإخوة الشديد على الالتزام بإشارات المرور حتى بالشوارع الجانبية، وهذه هي الإسكندرية دوما. كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ونعم علينا بنعمة الأخلاق والحب والاحترام بما يليق بالشهر الفضيل وبالشعب السكندري. دمتم فخرًا لنا."

وأكدت نصير أن اللافتة ستُعاد إلى موقع آخر يضمن عدم تعطيل حركة المرور وإرضاء قاطني الشارع. فيما أشارت إلى أن هذا الرد يأتي في محاولة لتهدئة الجدل والانتقادات التي أثيرت حول اللافتة، والتأكيد على احترام القوانين المرورية وراحة المواطنين في الإسكندرية.