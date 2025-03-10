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ضبط شاب متنكر في زي منتقبة أثناء التسول ببني سويف (صور)

07:48 م الإثنين 10 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    ضبط شاب متنكر في زي منتقبة أثناء التسول
  • عرض 4 صورة
    ضبط شاب متنكر في زي منتقبة أثناء التسول
  • عرض 4 صورة
    ضبط شاب متنكر في زي منتقبة أثناء التسول
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بني سويف - حمدي سليمان:

تمكن أهالي قرية ونا القس، التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، من ضبط شاب تنكر في زي سيدة منتقبة بهدف التسول.

كان الشاب، الذي ينتمي إلى إحدى العزب التابعة لدائرة المركز، قد لجأ إلى هذه الحيلة للحصول على المال بسهولة، مستغلًا قدرته على تقليد أصوات السيدات أثناء تجوله في شوارع المنطقة لطلب المساعدة.

وأثناء مروره في قرية ونا القس، اشتبه الأهالي في تصرفاته، ليتمكنوا من كشف هويته، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مبالغ مالية حصل عليها من التسول.

تم اقتياده إلى نقطة شرطة القرية، حيث حُرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضبط شاب التنكر زي منتقبة التسول
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