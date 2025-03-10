البيت الروسي بالإسكندرية يحيي ذكرى "يوري جاجارين" أول رائد فضاء في العالم (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

نظم البيت الروسي بالإسكندرية محاضرة بعنوان "طريق الرحلات الأولى للفضاء" احتفالًا بالذكرى الـ 91 لميلاد يوري جاجارين، أول رائد فضاء في العالم.

ألقى المحاضرة العالم بافيل سيرجييفيتش شوبين، الباحث بمعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، حيث استعرض تطور تكنولوجيا الفضاء والتحديات التي واجهها العلماء، إضافة إلى دور الحيوانات مثل لايكا وبيلكا وستريلكا في الرحلات الأولى.

وتناول شوبين مراحل اختيار وتدريب رواد الفضاء، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات في تعزيز المعرفة العلمية لدى الشباب.

وشهدت المحاضرة حضور أعضاء نادي شباب البيت الروسي بالإسكندرية، ونادي الناطقين بالروسية، الذين تعرفوا على معلومات جديدة حول تاريخ استكشاف الفضاء.