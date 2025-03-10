إعلان

البيت الروسي بالإسكندرية يحيي ذكرى "يوري جاجارين" أول رائد فضاء في العالم (صور)

06:42 م الإثنين 10 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    البيت الروسي بالإسكندرية يحيي ذكرى ''يوري جاجارين''
  • عرض 4 صورة
    البيت الروسي بالإسكندرية يحيي ذكرى ''يوري جاجارين''
  • عرض 4 صورة
    البيت الروسي بالإسكندرية يحيي ذكرى ''يوري جاجارين''
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الإسكندرية - محمد البدري:

نظم البيت الروسي بالإسكندرية محاضرة بعنوان "طريق الرحلات الأولى للفضاء" احتفالًا بالذكرى الـ 91 لميلاد يوري جاجارين، أول رائد فضاء في العالم.

ألقى المحاضرة العالم بافيل سيرجييفيتش شوبين، الباحث بمعهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، حيث استعرض تطور تكنولوجيا الفضاء والتحديات التي واجهها العلماء، إضافة إلى دور الحيوانات مثل لايكا وبيلكا وستريلكا في الرحلات الأولى.

وتناول شوبين مراحل اختيار وتدريب رواد الفضاء، مؤكدًا أهمية هذه الفعاليات في تعزيز المعرفة العلمية لدى الشباب.

وشهدت المحاضرة حضور أعضاء نادي شباب البيت الروسي بالإسكندرية، ونادي الناطقين بالروسية، الذين تعرفوا على معلومات جديدة حول تاريخ استكشاف الفضاء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البيت الروسي يوري جاجارين الاسكندرية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

حادث القنطرة شرق.. مأساة أطفال الحضانة على شريط السكك الحديد (تغطية خاصة)
بعد إعلان مدبولي.. كم ستكون أسعار البنزين مع رفع الدعم نهاية 2025؟
قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025.. تعرض الأحد المقبل
"رامز إيلون مصر" خارجها و"المداح 5" يتراجع.. مفاجآت قائمة الأكثر مشاهدة في شاهد