لموظفي الخاص.. موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026

كتب : محمد أبو بكر

01:26 م 19/04/2026

عيد تحرير سيناء 2026

يبحث عدد كبير من المواطنين، والعاملين في القطاعين العام والخاص، عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 للقطاع الخاص

كشف مصدر بوزارة العمل، عن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 للعاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 15 لسنة 2025.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إن موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 سيكون يوم السبت الموافق 25 من شهر أبريل عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وأضاف المصدر، أن القرار يشمل العاملين في القطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 15 لسنة 2025.

وأكد المصدر، على أنه يحق لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ولكن يستحق العامل في هذه الحالة أجرًا مضاعفًا (مثلي الأجر) عن هذا اليوم، أو يمنح يوم إجازة بديلاً عنه بناءً على طلب كتابي منه، وفقًا لقانون العمل المصري، حيث توفر الإجازات الرسمية بأجر كامل، وتُعطى تعويضات خاصة لمن يعمل خلالها.

وتستهدف وزارة العمل، الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لجميع العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة كلما أمكن ذلك؛ تحقيقًا للغاية الإجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.

موعد إجازة عيد تحرير سيناء 2026 للقطاع العام

في سياق متصل، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق 25 من شهر أبريل عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة

عيد تحرير سيناء.

ويشمل القرار العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

