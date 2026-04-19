المؤشر الرئيسي يقفز لمستوى قياسي.. البورصة تواصل تقدمها بالمنطقة الخضراء

كتب : مصراوي

01:56 م 19/04/2026

البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال تعاملات منتصف جلسة اليوم 19 أبريل، إذ ارتفع مؤشر EGX30 إلى 52378 نقطة بتقدم 1.83%، بعدما افتتح عند 51437 نقطة مسجلا مستوى قياسي جديد للمرة الثانية خلال اليوم.

وسجل أعلى مستوى خلال التداولات عند 52718 نقطة، وتراجعت بذلك وتيرة الصعود رغم استمرار المؤشر في المنطقة الخضراء.

وعلى صعيد المؤشرات الأخرى، صعد المؤشر المئوي EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.42% ليسجل 18826 نقطة، مقابل 18748 نقطة في بداية جلسة اليوم.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% إلى 13,424 نقطة، مقارنة بـ13385نقطة عند الافتتاح.

وكانت مؤشرات السوق قد استهلت تعاملات اليوم على ارتفاعات أقوى، مدفوعة بزخم شرائي، إذ سجل مؤشر EGX30 صعودًا بنسبة 2.08% وارتفع EGX100 بنسبة 0.60% وصعد EGX70 بنسبة 0.52%.

كما شهدت بداية التداولات نشاط السيولة، مع تسجيل 3.26 مليار جنيه إجمالي تداولات، وما يزال الاتجاه العام للسوق صاعدًا على المدى القصير، مدعومًا باستمرار تحركات المؤشر الرئيس أعلى من مستوى 52 ألف نقطة.


لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

حرضت على الزواج قبل إكمال العدة الشرعية.. تفاصيل حبس وردة شارلومانتي
مطالب برلمانية بخفض البنزين جنيهين.. وخبراء يردون: هل تستجيب الحكومة؟
محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في شباك ايفرتون (فيديو)
"شنطة عصام" تتحول لعمل فني.. تلميذ المنيا بطل كليب بعد أزمة حقيبته الشهيرة
بالفيديو.. رئيس الأرجنتين يبدأ زيارته لإسرائيل بالصلاة عند حائط البراق
رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات المقبلة
رسمياً.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإجازة عيد تحرير سيناء
أنفاق أصفهان: معركة الـ100 متر على اليورانيوم بين إيران وأمريكا (تجربة تفاعلية)