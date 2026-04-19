واصلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعها خلال تعاملات منتصف جلسة اليوم 19 أبريل، إذ ارتفع مؤشر EGX30 إلى 52378 نقطة بتقدم 1.83%، بعدما افتتح عند 51437 نقطة مسجلا مستوى قياسي جديد للمرة الثانية خلال اليوم.

وسجل أعلى مستوى خلال التداولات عند 52718 نقطة، وتراجعت بذلك وتيرة الصعود رغم استمرار المؤشر في المنطقة الخضراء.

وعلى صعيد المؤشرات الأخرى، صعد المؤشر المئوي EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.42% ليسجل 18826 نقطة، مقابل 18748 نقطة في بداية جلسة اليوم.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.29% إلى 13,424 نقطة، مقارنة بـ13385نقطة عند الافتتاح.

وكانت مؤشرات السوق قد استهلت تعاملات اليوم على ارتفاعات أقوى، مدفوعة بزخم شرائي، إذ سجل مؤشر EGX30 صعودًا بنسبة 2.08% وارتفع EGX100 بنسبة 0.60% وصعد EGX70 بنسبة 0.52%.

كما شهدت بداية التداولات نشاط السيولة، مع تسجيل 3.26 مليار جنيه إجمالي تداولات، وما يزال الاتجاه العام للسوق صاعدًا على المدى القصير، مدعومًا باستمرار تحركات المؤشر الرئيس أعلى من مستوى 52 ألف نقطة.





