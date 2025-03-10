محافظ الدقهلية يحيل 30 موظفًا بينهم قيادات للتحقيق بسبب الغياب -صور

الدقهلية-رامي محمود:

أحال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مدير الإدارة الهندسية، ومدير الإيرادات، ومدير الشؤون الإدارية، ومدير شئون العاملين، ومسئول سجل الحضور والانصراف، و 25 موظفا آخرين، بديوان مركز ومدينة المنصورة للتحقيق، بسبب غيابهم وترك العمل، خلال جولته التفتيشية صباح اليوم بمركز المنصورة لضبط إيقاع العمل الإداري والتأكد من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، يرافقه اللواء محمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام للمحافظة.

وتفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي برئاسة مركز المنصورة، وأكد للعاملين بالمراكز التكنولوجية على ضرورة العمل على تحسين الأداء لتوفير احتياجات المواطنين.

وشدد المحافظ على أهمية سرعة الانجاز في ملفات التصالح ومعدلات إصدار التراخيص ومتابعة المتغيرات المكانية، وانهاء مصالح المواطنين دون تعطيل أو تأخير.

وأكد مرزوق، ضرورة التزام العاملين بالمراكز والأحياء والوحدات القروية على الالتزام بالمواعيد المحددة للعمل وسرعة الرد على شكاوى ومطالب المواطنين وحسن التعامل معهم، خاصة فيما يخص ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

وشدد محافظ الدقهلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة المستمرة والمراجعة اليومية لمدى انضباط جميع العاملين في رئاسة المركز والوحدات المحلية، ومراجعة جميع الأعمال الإدارية بنطاق المركز أو الحي ساعة بساعة للتأكد من سرعة إنهاء الأعمال وإنجاز ملفات المواطنين.

كما تفقد محافظ الدقهلية مركز طب الأسرة بقرية طناح وأبدى رضاه عن مستوى النظافة بالمركز وحسن الأداء من فرق العمل، والتقى المواطنين واستمع إليهم، وكلف رئيس الوحدة المحلية بطناح للتنسيق مع الري وبحث إمكانية تغطية ترعة ميت عزون، كما كلف مدير مديرية التموين بإرسال سيارات اللحوم المدعمة لقرية طناح، وتفقد منافذ بيع الخضروات والفاكهة وأكد على أهمية الإعلان عن الأسعار.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية خلال الحملة التفتيشية الصباحية التي قادها بنفسه، بحضور الأستاذ حسين البغدادي مدير إدارة المراجعة والحوكمة بديوان المحافظة، والأستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، وأحمد البنداري مدير إدارة المواقف، والأستاذ فهمي علام وكيل إدارة المخلفات الصلبة، وفريق من إدارة الحوكمة والمراجعة بديوان عام المحافظة، على رئاسة مركز ومدينة المنصورة لمتابعة الأداء الإداري للعاملين ومدى انضباطهم والتزامهم بتقديم الخدمات للمواطنين.