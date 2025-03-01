ضبط 31 طن مخلل مجهول المصدر خلال حملة تفتيشية بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملة تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة أولاد صقر، أسفرت عن ضبط 31 طن مخللات جزر ولفت مجهولة المصدر وبدون أي بيانات، في إطار الجهود المبذولة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وتمكنت الحملة، التي قادها الدكتور فادي جلال مدير عام الطب الوقائي، من ضبط الكمية المذكورة في مدينة كفر صقر، كما تم إعدام 950 كجم من المخللات التي تبين تغير خواصها الطبيعية، وتم سحب عينتين من المخللات لإرسالها إلى المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير محضري جنحة صحية، مشيراً إلى استمرار الحملات المكثفة على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود مفتشي الأغذية، مثنياً على دورهم في حماية المستهلكين وضمان سلامة الغذاء، وموجهاً الشكر لجميع المشاركين في الحملة على ما بذلوه من جهد.