توزيع 82 ألف وجبة خلال شهر رمضان في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، توزيع 82,500 وجبة طوال شهر رمضان المعظم، بمعدل 550 وجبة يوميًا، على البسطاء من أبناء المحافظة، خلال حملة إفطار صائم التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني.

وأشار إلى إعداد تلك الوجبات وتوزيعها داخل عدد من قاعات المناسبات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية في مراكز المحافظة، وعلى رأسها قاعة روتانا بمركز الواسطى، و حورس بالفشن، و قاعة مسجد عمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، و قاعة كليوباترا في ناصر، وقاعة كليوباترا في إهناسيا..

وأكد محافظ بني سويف على أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز التكافل الاجتماعي، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتكامل الجهود بين الدولة والمجتمع المدني لتحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين.