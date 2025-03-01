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مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم بسوهاج

10:43 ص السبت 01 مارس 2025

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي مُسن مصرعه وأصيب شخصان آخران بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسد، في حادث تصادم سيارتين، على الطريق الصحراوي الشرقي، بأخميم في محافظة سوهاج.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابان بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز شرطة أخميم.

تبين وقوع الحادث بين سيارة أجرة "ميكروباص" قيادة "روماني. ب" 36 عامًا سائق، وسيارة ملاكي "مصطفى. م" 25 عامًا عامل مصابًا باشتباه ما بعد الإرتجاج؛ أثناء دوران قائد السيارة الثانية من أحد الملفات للعودة للاتجاه المقابل اصطدمت به السيارة الأولى من الجانب الأيسر.

نتج عن الحادث مصرع "محمد. ه" 62 عامًا عامل، وإصابة نجله "عز. م" 23 عامًا عامل باشتباه نزيف بالمخ، من مستقلي السيارة الثانية، تم نقل الجثة والمصابان لمستشفى سوهاج الجامعي الجديد.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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سوهاج حادث تصادم مديرية أمن سوهاج
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