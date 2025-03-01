تعديل مواعيد زيارة متحف شرم الشيخ خلال شهر رمضان الكريم

جنوب سيناء – رضا السيد:

قررت إدارة متحف شرم الشيخ تعديل مواعيد استقبال الزائرين خلال شهر رمضان الكريم، مع الإبقاء على العمل على مدار فترتين.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف، إن تعديل مواعيد استقبال الزائرين يحددها المجلس الأعلى للآثار، قرر والذي قرر فتح أبواب المتحف يوميًا لاستقبال الزوار من مختلف جنسيات العالم خلال الشهر الكري، على أن يبدأ استقبال الزوار بداية من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرًا خلال الفترة الصباحية، وفي الفترة المسائية يجري استقبال الزوار بداية من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 مساءً.

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم، أن مواعيد استقبال الزوار قبل شهر رمضان خلال الفترة الصباحية تبدأ من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، والفترة المسائية تبدأ من الساعة 5 مساءً حتى 11 مساءً، ومن المقرر أن يعود العمل بها عقب انتهاء شهر رمضان الكريم.

وأكد أن أسعار تذاكر الزيارة ثابتة، بواقع 40 جنيهًا للزائر المصري، و20 جنيه للطالب المصري، و 200 جنيه للزائر الأجنبي، و 100 جنيه للطالب الأجنبي.

جدير بالذكر، أن متحف شرم الشيخ يعد أول متحف للآثار المِصرية بمحافظة جنوب سيناء، وجرى إنشاؤه على مساحة 191 ألف متر مربع، ويتكون من ثلاث قاعات للعرض المتحفي ومنطقة ترفيهية تضم مطاعم وكافيتريات، وافتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر عام 2020.

ويتناول سيناريو العرض المتحفي له مفهوم "حب الحياة على أرض مصر " من خلال عرض مجموعة من الموضوعات التي تتناول الجانب الإنساني للحضارة المصرية وعلاقة المصري القديم بالحياة البرية والبيئة المحيطة به، ومن أبرز تلك القطع، قطعة من الموزاييك من الإسكندرية تعود للقرن الرابع قبل الميلاد تمثل ايروس وهو يصطاد الغزلان، وتمثال للمعبودة "حتحور" رمز الجمال والحب والموسيقى عند المصريين القدماء، ومجموعة من تماثيل رائعة منها تمثال أبو الهول، ومجموعة من التماثيل والمومياوات للحيوانات المقدسة في مصر القديمة كالقطط والجعارين، إضافة إلى عدد من اللوحات تمثل الأسرة المصرية عبر العصور المصرية المختلفة.