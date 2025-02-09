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إزالة تعديات على أراضي الدولة بالشرقية ضمن المرحلة الأولى من الموجة 25

09:30 م الأحد 09 فبراير 2025
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    إزالة تعديات على أراضي الدولة بالشرقية
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الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس بالحفاظ على أملاك الدولة وفرض هيبتها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الجهات الأمنية نفّذت الإزالات بعد قطع المرافق عن المباني المخالفة، حيث تم إزالة: حالتي تعدٍ بمساحة 183 مترًا في الزقازيق، وحالتي تعدٍ بمساحة 433 مترًا وحالة تعدٍ زراعي بمساحة قيراط وسهم في أولاد صقر، وحالة تعدٍ بمساحة 65 مترًا في منيا القمح.

كما تمت إزالة حالة تعدٍ زراعي بمساحة قيراط في ديرب نجم، وخمس حالات تعدٍ بمساحة 1296 مترًا في بلبيس، وثلاث حالات تعدٍ بمساحة 2800 متر وأربع حالات على مساحة 9 أفدنة و6 قراريط في الحسينية.

وبذلك بلغ إجمالي الإزالات 13 حالة تعدٍ على مساحة 4777 مترًا، و6 حالات على 9 أفدنة و8 قراريط وسهم.

وأكد المحافظ استمرار جهود إزالة التعديات، والتصدي للبناء العشوائي دون ترخيص، مع اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع تكرار المخالفات.

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حازم الأشموني الشرقية إزالة التعديات أملاك الدولة
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