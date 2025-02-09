مصرع شاب أسفل عجلات قطار في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه، بعدما صدمه القطار، أثناء عبوره المزلقان في نطاق مركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم قطار بشخص أمام مزلقان محطة قطارات مركز ببا، أسفر عن وفاته في الحال، فجرى التوجيه بنقل الجثة إلى أقرب مستشفى و إيداعها ثلاجة الموتى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوقوف على أسباب الحادث.

انتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "محمد.ع.ي"، 27 عامًا، مقيم المنشأة مركز ببا.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة.