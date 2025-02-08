الإسماعيلية تطلق قافلة إغاثية كبرى إلى غزة بمشاركة شعبة الذهب

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا مع أعضاء شعبة الذهب بالغرفة التجارية، لمناقشة تنسيق الجهود لإطلاق قافلة إغاثية كبرى لدعم الأشقاء في قطاع غزة، وذلك بمشاركة كافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني بالمحافظة.

أكد المحافظ أن القافلة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، في إطار الجهود المصرية المستمرة لدعم الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن القافلة ستضم 50 شاحنة محملة بالمواد الغذائية الأساسية، مثل الأرز، القمح، الزيت، البقوليات، والمعلبات، بالإضافة إلى البطاطين والأغطية، لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للأسر المتضررة، مع الالتزام بكافة معايير السلامة والجودة.

وأشاد المحافظ بالدور الوطني لتجار الذهب بالإسماعيلية الذين قرروا تجهيز ثلاث شاحنات إغاثية على نفقتهم الخاصة، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى مطالب تجار الذهب المتعلقة بتحديد يوم السبت إجازة أسبوعية لهم، بما يحقق الاستقرار الأسري ويساهم في تنظيم العمل داخل القطاع، ووافق على هذا المطلب، استجابةً لاحتياجات التجار وحرصًا على توفير بيئة عمل مناسبة لهم.

أعرب تجار الذهب عن تقديرهم الكبير لمحافظ الإسماعيلية، مؤكدين استعدادهم الكامل لدعم المبادرات الإنسانية والتنموية التي تطلقها المحافظة، خاصةً بعد لمسهم اهتمام المحافظ بحل المشكلات العالقة التي تواجههم، ومنها قرار إعادة فتح شارع مصر، الذي ساهم في تحسين الحركة المرورية وتنظيم الأسواق.

حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، د. علي حطب، مدير المكتب الفني، د. مها الحفناوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أكرم الشافعي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، مجدي زايد، رئيس شعبة الذهب بالإسماعيلية، حسن مبارك، مدير عام الحسابات الخاصة، محمد عوض، مدير عام الشؤون القانونية، د. رشا فرحان، مدير متابعة المحافظ.

أكد محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة ستواصل تقديم كافة أشكال الدعم للقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أهمية تكاتف جميع المؤسسات والتجار والمجتمع المدني لضمان وصول المساعدات في أسرع وقت.

واختُتم الاجتماع وسط روح من التعاون والتقدير المتبادل بين المحافظة وتجار الإسماعيلية، الذين أكدوا استعدادهم الدائم لدعم الجهود الوطنية والمبادرات الإنسانية.