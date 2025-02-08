العثور على جثة سائق داخل مسكنه بالمنوفية.. والابن يتهم زوجة الأب الثانية

المنوفية- أحمد الباهي:

عثر شاب على جثة والده "سائق" داخل شقته بالحي القبلي في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ورغم نقله إلى أحد المستشفيات بشبين الكوم إلى أن الأطباء أكدوا وفاته.

في ذات السياق، اتهم نجل المتوفى خلال التحقيقات الجارية أمام رجال الشرطة، زوجة أبيه الثانية بارتكاب الواقعة؛ بداعي نشوب خلافات بينهم مؤخرًا.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.