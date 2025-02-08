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جنازة مهيبة لـ 9 عمال.. تشييع جثامين ضحايا حادث دائري سمالوط بالمنيا -صور

08:16 م السبت 08 فبراير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حادث دائري سمالوط
  • عرض 10 صورة
    حادث دائري سمالوط
  • عرض 10 صورة
    ضحايا حادث دائري سمالوط
  • عرض 10 صورة
    ضحايا حادث دائري سمالوط
  • عرض 10 صورة
    تشييع جثامين ضحايا حادث دائري سمالوط
  • عرض 10 صورة
    تشييع جثامين ضحايا حادث دائري سمالوط
  • عرض 10 صورة
    تشييع جثامين ضحايا حادث دائري سمالوط
  • عرض 10 صورة
    حادث دائري سمالوط
  • عرض 10 صورة
    حادث دائري سمالوط
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المنيا- جمال محمد:

شيع المئات من أهالي قرية طوة التابعة لمركز المنيا، مساء اليوم السبت، جنازة 9 عمال، بعد أن لقوا مصرعهم في حادث تصادم 3 سيارات بالطريق الدائري بمركز سمالوط.

وأدى أهالي القرية صلاة الجنازة على المتوفين داخل منطقة زراعية واسعة أمام مسجد الجمعية الشرعية بالقرية، قبل أن يدفنوهم بمقابر عائلاتهم بزمام القرية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين نقل تريلا مسرعة، وسيارتين ربع نقل يحملون أرقام (8245 ن ب ر) نقل، (3179 ن ف و) ربع نقل، (7568 ن س) ربع نقل، مما أسفر عن مصرع 9 عمال غالبيتهم من قرية واحدة.

انتقلت 8 سيارات إسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وجرى نقل المتوفين إلى مستشفيات سمالوط النموذجي، وجراحات اليوم الواحد.

كما تحفظت الأجهزة الأمنية على 2 من السائقين لازالوا على قيد الحياة، وهما سائق التريلا وسائق ربع نقل "صندوق" وتكرر إجراء تحاليل المخدرات لهما، لحين انتهاء التحقيقات.

وكلف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأسر الضحايا، مؤكدًا على ضرورة سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة، مع التأكيد على اتخاذ التدابير الضرورية لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الأليمة، وقرر فرض غرامة 5000 جنيه على أي سيارة ربع نقل تقوم بتحميل ونقل المواطنين.

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